Bad Liebenstein. Im ersten Testspiel verlor der Landesklässler in Bad Liebenstein zwar mit 2:5, doch die Winterverpflichtung bekam viel Lob.

Mit Maurice Kehr stieß lediglich ein Neuzugang in der Winterpause zu Fußball-Landesklässler SV Grün-Weiß Gospenroda. Auf dem Kunstrasenplatz in Bad Liebenstein bot der 17-Jährige im Testspiel gegen den FC Schweina-Gumpelstadt am Samstag ein überzeugendes Debüt im Männerbereich – und dies nicht nur wegen seines Treffers.