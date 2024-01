Hohenkirchen. Im Interview spricht die Sportlerin aus Hohenkirchen über ihren erneuten Titelgewinn und sie verrät, wie sie im Seniorinnenalter zurück zur Leichtathletik fand.

Wenn Carmen Hildebrandt vom Eisenacher LV in den Kugelstoßring tritt, dann müssen sich ihre Alters-Konkurrentinnen warm anziehen. Wie jüngst bei den Thüringer Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt, als sie das 3 kg schwere Rundeisen auf 11,50 Meter wuchtete. Mit dieser Leistung rangiert die 56-jährige Krippenerzieherin aktuell in der deutschen Bestenliste der W55 hinter Sonja Hucke (SG Oberholzer LA/11,60 m) auf Platz zwei. Wir sprachen mit der „Grand Dame“ des Thüringer Kugelstoßens.