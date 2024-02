Ruhla. Landesklässler gewinnen ihre Partien gegen Dingelstädt und Meiningen sicher.

Mit klaren Siegen absolvierten sowohl die TSG Ruhla als auch der SV Wartburgstadt Eisenach die sechste Punktspielrunde in der Schach-Landesklasse West. Während die Bergstädter in Wutha-Farnroda mit 5,5:2,5 gegen den SK Dingelstädt 1921 gewannen, schickten die Wartburgstädter den ESV Lok Meiningen mit 6:2 noch deutlicher nach Hause.

Für die Ruhlaer freute sich zunächst Klaus Fink über einen kampflosen Punkt, da sein Gegner aus Krankheitsgründen nicht antreten konnte. Danach gewannen Matthias Hagen mit etwas Glück, da sein Kontrahent patzte, sowie Ewald Voß und später Wilhelm von Otte in souveräner Manier. Indes trennten sich Roland Kabisch und Volker Brückmann jeweils unentschieden, womit der Matchsieg perfekt war. Einziger Leidtragender des Tages war Uwe Kirsch, der nach zäher, aber erfolgloser Gegenwehr am Spitzenbrett unterlag. Zum Schluss rettete sich Uwe Thrän nach turbulentem Spielverlauf ins Remis und stellte damit den Endstand her.

Für den SVW Eisenach glänzten Michael Neef, Oleksandr Mutka, Bernd Anschütz, Hannes Pinnau und Reiner Kursawe jeweils mit Siegen, während Viatcheslav Minor und Sebastian Arnold jeweils Remis erreichten. Auch hier gab es mit Markus Graupner einen Leidtragenden des Tages, der als einziger verlor.

Insgesamt betrachtet erfolgreich waren auch die zweiten Mannschaften in der Schach-Bezirksklasse Süd: Die TSG Ruhla II gewann auswärts beim SK Theaterstadt Meiningen haushoch mit 3,5:0,5. Der SV Wartburgstadt II erreichte, ebenfalls auswärts, beim TSV Benshausen III ein 2:2-Unentschieden. kf