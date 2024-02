Behringen. Im Interview spricht der 34-jährige Oberliga-Spielertrainer über Verletzungspech, einen formstarken Lichtblick und das Schlüsselspiel am kommenden Samstag

Auf fremdem Parkett ist der SV Town & Country Behringen/Sonneborn ein gern gesehener Gast. Am Sonntag kassierte das personell gebeutelte Schlusslicht der Thüringer Handball-Oberliga beim HBV Jena mit dem 24:37 die sechste deutliche Auswärtspleite dieser Saison. Noch schmerzhafter als das Ergebnis war das erneute Verletzungspech, das auch Spielertrainer Lars Keller betraf, der in der zweiten Hälfte vom Feld humpelte. Wir sprachen mit dem in Wutha-Farnroda lebenden 34-jährigen Familienvater.