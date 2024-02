Tambach-Dietharz. Am Sonntag musste Hanna Dietrich beim Kreisligaspiel in Tambach-Dietharz kurz nach Spielbeginn verletzt vom Feld. So geht es der jungen Unparteiischen.

Entgegen der ersten Befürchtungen muss Hanna Dietrich keine Zwangspause an der Pfeife einlegen. Nachdem sich die Schiedsrichterin beim Kreisligaspiel in Tambach-Dietharz kurz nach Spielbeginn verletzt hatte und die Partie mangels Ersatz-Referee abgebrochen wurde, gab Dietrich nun schnell Entwarnung. „Alles in Ordnung. Ich trage zwar noch eine Bandage am linken Fuß, aber spüre eigentlich keine Beeinträchtigung beim Laufen mehr“, informierte die 16-Jährige aus Lauterbach.