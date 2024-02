Eisenach. Großer Rückrunden-Check der sieben Vertreter des Altkreises Eisenach. Warum wohl mindestens einer aus dem Septett am Ende absteigen wird.

In der Westthüringer Kreisoberliga hebt sich am Wochenende der Vorhang für die zweite Halbserie 2023/24. Bis zum finalen Spieltag am 9. Juni gilt es, die zentralen Fragen zu beantworten. Wer steigt auf? Wer steigt ab? Der Abstiegskampf hat es dabei besonders in sich, denn es könnte im ungünstigsten Fall (bei vier Westthüringer Landesklasse-Absteigern) sogar fünf Teams treffen. Deshalb muss aktuell die halbe Liga bangen.