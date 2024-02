Eisenacher Wurf-Ass bei deutscher Meisterschaft. Auch im Tennis geht es um Medaillen.

Cernak mit Chance auf Medaille

In der Tennishalle in Weimar werden am Wochenende die neuen Landesmeister der männliche und weiblichen U 18 gekürt. Bei den Jungen haben 16 Talente gemeldet. Medaillenchancen hat der für den TC Ruhla spielende und an Nummer drei gesetzte Anton Filip Cernak. Titelfavorit ist der Erfurter Nikita Brehm (Leistungsklasse 8,4). Bei den jungen Damen treten elf Spielerinnen an, darunter allerdings keine aus dem Wartburgkreis.

Leichtathleten küren Meister

An diesem Wochenende sind gleich zwei Deutsche Meisterschaften in der Leichtathletik angesetzt. In Dortmund ermittelt der Nachwuchs seiner Meister bei der Jugend-Hallen-DM, wobei der Wartburgkreis durch Anna-Amalia Riechel (LG Ohra-Energie/U20, 400 m) vertreten wird. In Halle/Saale sind die Winterwerfer und Kugelstoßer der U20 aktiv. Zeno-Rafael Musso (Eisenach LV) hat sich mit dem Hammer und im Speerwurf qualifiziert.

Ruhla reist nach Saalfeld

Ruhlas Fußballerinnen sind am Sonntag im Nachholspiel der Thüringenliga beim 1. FFC Saalfeld gefordert. Der Gast, der im Vorjahr an gleicher Stelle mit 7:3 gewann, ist favorisiert und möchte mit einem Erfolg Schwung holen für die Restsaison.