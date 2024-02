In der Wolfsgrube duellieren sich die direkten Verfolger von Oberliga-Spitzenreiter VfB Mühlhausen. Was Gäste-Coach Alaj Mut macht und was ihm Sorgen bereitet.

In der Suhler Sporthalle „Wolfsgrube“ steigt an diesem Samstag um 19.30 Uhr das Verfolgerduell der Handballoberliga der Männer, wenn der Tabellendritte SG Suhl/Goldlauter (20:4 Punkte) den Tabellenzweiten ThSV Eisenach II (24:6) empfängt. In diesem Spiel entscheidet sich, wer dem Spitzenreiter VfB Mühlhausen (25:3) auf den Fersen bleibt.