Absagen in Fußball und Handball, Doppelschicht für Eisenacher A-Jugend und siegeshungrige Volleyballer.

Absage in der Kreisoberliga

Der Regen in den vergangenen Tagen hat zur ersten Absage beim geplanten Rückrundenstart der Fußball-Kreisoberliga geführt. Abgesetzt wurde das Spiel zwischen der SG VfB Vacha und Blau-Weiß Dermbach. In heller Voraussicht hatte zuvor bereits der Mosbacher SV sein Heimspiel gegen Gumpelstadt II auf den 30. März verlegt. Der MSV gönnt sich jedoch kein freies Wochenende, sondern testet am Sonntag beim SV Stahl Brotterode-Trusetal.

Doppelschicht für A-Jugend

Die männliche Jugend A des ThSV Eisenach reist als Tabellenführer (16:0 Punkte) in der neun Teams umfassenden Thüringer Oberliga am Samstag nach Saalfeld und empfängt tags darauf im Pokal des Mitteldeutschen Verbandes um 14 Uhr die JSpG Kühnau/DRHV/HG Köthen. Das Hinspiel konnte Eisenach gewinnen. Bei der Neuauflage sind jedoch Mika Heine und Pepe Kühne (beide verlassen den ThSV Eisenach), Emil Starke (halbjähriger Auslandsaufenthalt) und Hannes Beyer (Handballpause) nicht dabei.

Seriensieger mit breiter Brust

Nach neun Siegen in Serie gehen die Volleyballer des SV Wartburgstadt als Tabellenzweiter der Verbandsliga Süd voller Selbstbewusstsein in den vorletzten Spieltag der Saison. In heimischer Halle ist Eisenach am Samstag ab 12 Uhr gegen Grün-Weiß Wasungen und den TSV Themar klarer Favorit.

Mühlhausen II sagt Spiel ab

Der VfB TM Mühlhausen II hat das für diesen Samstag angesetzte Spiel der Handball-Landesliga bei der SG Schnellmannshausen am Donnerstag abgesagt. Die Müntzerstädter haben personelle Probleme und bekommen keine spielfähige Mannschaft zusammen. Ob die SGS die beiden Punkte kampflos erhält oder die Partie neu angesetzt wird, ist noch offen.