Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Obwohl kein Sieg gelang, waren die Hötzelsrodaer am Sonntag nicht enttäuscht.

Die SG Hötzelsroda startete mit einem Teilerfolg in die Rückrunde der Fußball-Kreisoberliga. Auf dem Kunstrasenplatz in Eisenach erreichte die Stephan-Elf gegen den TSV Sundhausen ein letztlich leistungsgerechtes 1:1, mit dem beide Teams leben können. Den Rückstand (17./Benjamin Pufe) egalisierte Josef-Lorin Laufer, der nach Zuspiel von Liviu Paduraru aus zentraler Position im Strafraum platziert abschloss (27.) Weitere Aufreger gab es in der ausgeglichenen Partie erst gegen Ende, als ein Sundhäuser Tor wegen Fouls keine Anerkennung fand und Justin Lorke bei einer Großchance das Siegtor verpasste.