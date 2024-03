Über erfolgreicher Schwimmer und Keglerinnen sowie ein spannendes Tischtennis-Duell

Müheloser Heimsieg

In der Thüringenliga feierten die Keglerinnen des HKSV Blau-Weiß Lauterbach gegen Schlusslicht SV 08 Steinach einen souveränen 7:1-Sieg (3237:2984), wodurch der Platz in der oberen Tabellenhälfte gefestigt wurde. Fünf der sechs Duelle entschieden die Lauterbacherinnen für sich. Es punkteten Annett Kobel (514), Jessica Thoß (574), Diana Arnold (539), Nicole Thoß (520) und Anke Wiegand (598).

Höft schwimmt zum Landestitel

Bei der offenen Thüringer Meisterschaft im Schwimmen auf den langen Strecken ging in Jena ein Quintett vom Eisenacher SSV an den Start. Das beste Ergebnis erreichte Nele Sophie Höft, die im Jahrgang 2010 über 400 m Freistil in 5:46,73 min siegte. Stella Marie Dell (2009) und Leonhard Rose (Junioren) wurden über 800 m Freistil jeweils Vizejahrgangsmeister. Nora Höft (2014) und Rose gewannen zudem über 400 m Freistil Bronze.

Ruhla gewinn Kreisduell

In der 2. Tischtennis-Bezirksliga Süd entschied die TSG Ruhla das spannende Kreis-Duell bei Eintracht Ifta knapp mit 8:6 für sich. Den Unterschied machte einmal mehr Ruhlas Nummer eins, Jens Nitzsche, der im Doppel mit Erik Krauß 3:0 siegte und anschließend seine drei Einzel gewann, zwei davon im fünften Satz. Ruhla verbesserte sich in der Tabelle auf Rang vier.