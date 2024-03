Eisenach. Beim neuen Landesmeister enttäuschten die Jungen aus der Wartburgstadt. Nur ein Duo nahm der Trainer aus der Kritik heraus.

Von „fehlender Bereitschaft“ sprach Ronny Oelschläger, der Coach der männlichen Jugend C des ThSV Eisenach, nach 23:31 (9:14-)-Niederlage seiner Schützlinge bei Tabellenführer HBV Jena. Die Gastgeber stehen damit vorzeitig als Landesmeister fest.

Am Fehlen des erkrankten Spielgestalters Jakob Meier kann es nicht gelegen haben. Fast die Hälfte der Tore erzielte Jena per Konter. Wechselnde Formationen schafften es nicht, Struktur und Sicherheit ins Angriffsspiel zu bringen. Aus der Generalschelte wollte Ronny Oelschläger nur zwei Jungen herausnehmen. „Tim Wengerodt stellte sich trotz noch nicht ausgeheilter Verletzung in den Dienst der Mannschaft. Felix Ohnesorge, der einzige Spieler in Normalform, zerrte an den Ketten“, bilanzierte Ronny Oelschläger. Ohnesorge netzte 13 Bälle ein.

Nach dem 5:5 (9.) übernahmen die Gastgeber das Sagen, zogen auf 10:6 (17.) und 14:9 (24.) davon. Vom Versuch einer Aufholjagd war seitens der ThSV-Talente nur wenig zu spüren.

Bereits an diesem Samstag stehen sich in der C-Jugend-Oberliga der ThSV Eisenach und der HBV Jena um 17 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle erneut gegenüber. „Da wollen wir eine bessere Leistung als in der Vorwoche abliefern, mit deutlich mehr Bereitschaft beim Zurücklaufen aufwarten“, blickt Ronny Oelschläger auf die Neuauflage. tl