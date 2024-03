Herpf. Gospenrodaer Fußballer und Behringer Handballer stehen vor schwierigen Auswärtsaufgaben.

Gospenroda reist gen Süden

Der auf den vorletzten Platz abgerutschte Fußball-Landesklässler Grün-Weiß Gospenroda ist auch im zweiten Spiel der Rückrunde auswärts gefordert. Am Sonntag um 14 Uhr gastiert die Lorenz-Elf beim heimstarken Herpfer SV, der das Hinspiel deutlich mit 4:1 gewann. Für die angestrebte Revanche kann Grün-Weiß nach abgesessenen Sperren wieder auf Falk Engelhardt und Christoph Treibert bauen.

Nächstes Vier-Punkte-Spiel

In der Handball-Oberliga der Männer wartet auf den abstiegsbedrohten SV Town & Country Behringen/Sonneborn beim HSV Ronneburg am Samstag ein weiteres Vier-Punkte-Spiel. Die auswärts noch punktlosen Gäste müssen sich auf einen formverbesserten Gegner einstellen, der nach dem Kantersieg über Weimar (37:25) und dem überraschenden 22:22 bei Primus Mühlhausen selbstbewusst in die Partie gehen wird. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Meisterlicher Saisonausklang

Nachdem die Volleyballer des SV Wartburgstadt II schon als Staffelsieger der Bezirksliga Nord-Mitte feststanden, krönten sie ihre fast makellose Saison mit einem meisterlichen Abschluss. Obwohl vor allem die Jugend zum Einsatz kam, feierten die für Eisenach spielenden Herleshäuser gegen die SG Erfurt II (3:1) und Concordia Erfurt (3:0) zwei weitere Siege.

Silber für Carmen Hildebrandt

Bei der deutschen Hallen-Meisterschaft der Senioren-Leichtathleten gewann Carmen Hildebrandt vom Eisenacher LV in Dortmund Silber. Die Kugelstoßerin aus Hohenkirchen musste sich in der W55 mit 10,93 Metern der Siegerin Sonja Hucke (TSV Niebüll/11,13 m) geschlagen geben.