Eisenach. Binnen 24 Stunden feiert der Nachwuchs der Warturgstädter zwei souveräne Siege. Weshalb der Trainer dennoch Luft nach oben ausmacht.

Die Doppelschicht am vergangenen Wochenende löste die Handball-A-Jugend des ThSV Eisenach erfolgreich. Im Spitzenspiel der Oberliga Thüringen gelang zunächst über die SG Könitz/Saalfeld/Blankenburg ein 36:22 (18:12)-Erfolg, dem tags darauf im Pokal des Mitteldeutschen Verbandes ein 36:31 (17:10)-Heimsieg gegen die Altersgefährten der Leipziger Verkehrsbetriebe folgte.

Der Tabellenzweite aus Sachsen war mit dem Schlussresultat noch gut bedient, lagen die Eisenacher nach 48 Minuten mit 32:20 vorn. Maarten Elwert und Leif Katzwinkel hatten sich, obwohl angeschlagen, in den Dienst der Mannschaft gestellt. Im Tor half Bastian Freitag aus, der mit 15 Paraden bis zu einer Auswechslung in der 45. Minute ein starker Rückhalt war. ThSV-Coach Danijel Grgic räumte in der Schlussviertelstunde allen Wechselspielern längere Einsatzzeiten ein. Marec Stupka und der mit einem Kopfverband spielende Maarten Elwert netzten je 10 Bälle ein.

Das Spiel kippte und die Leipzoger waren überfordert

Zunächst hatte gegen die Sachsen die Harmonie gefehlt. Coach Danijel Grgic suchte nach der zueinander passenden Formation. Die Gäste spielten abgeklärt, nutzten Fehler der Hausherren und netzten zum 4:8 ein (16.). ThSV-Keeper Bastian Freitag sendete wichtige Signale an seine Vorderleute, blieb auch in Siebenmeterduellen Sieger. Das Spiel kippte. Die Leipziger waren plötzlich überfordert. Die ThSV-Talente trafen vom 4:8 (16.) zum 17:10-Pausenstand. Grgic freute sich über „vorbildlichen Einsatz und Bereitschaft“. Die Jungs hätten ihre Qualitäten gezeigt. Auch nach Wiederanpfiff der Unparteiischen Dominic Große und Pascal Luhn setzten die Eisenacher auf temposcharfem und kreativem Handball. Conrad Ruppert vollendete zum 22:11 (36.), der mehrere Positionen einnehmende tatendurstige Leif Katzwinkel erhöhte auf 29:17 (42.). „Hätten wir durchgezogen, die Leipziger wären nicht um eine deftige Niederlage herumgekommen“, stellte Danijel Grgic fest.

Der Sieg gegen die SG Saalfeld/Könitz/Blankenburg gelang mit einem Mix aus B- und A-Jugendlichen. „Nach der Hinspielniederlage hatte ich eine Reaktion erwartet. Wir boten phasenweise eine ordentliche Leistung, ließen unsere spielerischen Vorzüge aufblitzen. Nicht zu übersehen, wir haben noch Luft nach oben“, konstatierte ein nicht zufriedener Danijel Grgic. Nach dem 9:8 (20.) forcierten die Eisenacher Tempo und Torgefährlichkeit. Conrad Ruppert netzte praktisch mit der Sirene zur 18:12-Halbzeitführung ein. Ungebremst kamen die Eisenacher aus den Kabinen. Marec Stupka erhöhte von Rechtsaußen auf 22:13 (37.). Die ThSV-Talente blieben das klar dominierende Team. Emil Weiß besorgte die erstmalige 10-Tore-Führung (29:19 (50.). Leon Stier lochte zum 33:21 ein (55.). Vincent Oelschläger und Louis Walden versenkten zum 36:22-Endstand.

ThSV Eisenach gegen Saalfeld: Thiele, Mingram; Stier (5), Oelschläger (3), Ruppert (6), Traub (1), Weiß (4), Walden (6), Knoth (1), Stupka (10/4).

ThSV Eisenach gegen LVB: Freitag, Thiele, Mingram; Stier (4), Oelschläger (1), Ruppert (5), Traub, Katzwinkel (4), Weiß (1), Walden (1), Knoth, Elwert (10), Stupka (10/1), Leinhos.

tl