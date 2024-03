Mihla. Der Spitzenreiter der Wartburgliga bleibt in der Erfolgsspur und kann den Sekt kalt stellen.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist den Keglern vom Eisenacher KV der Titelgewinn in der Wartburgliga kaum noch zu nehmen. Nachdem die Wartburgstädter ihr Auswärtsspiel bei der SG Amt Creuzburg III problemlos mit 6:0 (1904:1712) gewannen, hat der Spitzenreiter vier Punkte Vorsprung und auch ein klares Plus bei den Mannschaftspunkten. In Mihla bot der komplett mit Senioren angetretene EKV eine geschlossene Mannschaftsleistung: Es spielten Manfred Kleinert (467), Erhard Kraus (487), Gernot Lohse (468) und Silvio Kaiser (482). Beim Gastgeber überzeugten Margret Nickol (460) und der 17-jährige Felix Schuchardt (466).

lan