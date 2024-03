Eisenach. Die Männer der SG SVW/Blau-Weiß Eisenach melden sich mit einem Turnier zurück. Antreten werden vier Teams.

In der Sporthalle in der Eisenacher Ziegeleistraße findet am Samstag ab 10 Uhr der 1. „Wartburgstädter Volleyball-Cup“ statt. Ausrichter ist die SG SVW/Blau-Weiß Eisenach, die sich Anfang der Saison aus der Bezirksliga Nord-Mitte zurückzog und mit diesem Turnier eines zeigen möchte: Wir leben noch. Zugesagt haben die Mannschaften des SVC Großengottern, der ZSG Waltershausen und der SV Wartburgstadt. Der Gastgeber um Turnierorganisator Erik Eifert komplettiert das Viererfeld. Gespielt werden insgesamt sechs Matches mit jeweils zwei normale Sätzen. Der Cup soll zur Tradition werden, weshalb der Sieger einen Wanderpokal erhält.