Erneutes Heimspiel für Gospenroda, Pflichtaufgabe für die Handballer des ThSV II und ein spannendes Saisonfinale im Kegeln.

Hinspiel macht Mut

Im zweiten von insgesamt vier Heimspielen hintereinander empfängt das Fußball-Landesklasse-Team Grün-Weiß Gospenroda am Sonntag um 14 Uhr den 1. FC Sonneberg. Das Hinspiel gewann die Lorenz-Elf mit 3:2 und leitete damit eine kuriose Serie der noch latent abstiegsbedrohten Südthüringer ein, die in fünf Spielen gegen Neulinge nur einen Punkt holten. Ein gutes Omen für Grün-Weiß?

ThSV II vor Pflichtaufgabe

Von der Papierform wartet auf Handball-Oberligist ThSV Eisenach II an diesem Samstag mit dem Heimspiel gegen Aufbau Altenburg (Anwurf 19.30 Uhr) eine leichte Aufgabe. Das Hinspiel endete mit einem souveränen 39:28-Erfolg der derzeit auf Rang drei liegenden Eisenacher, die den Aufstieg noch nicht abgehakt haben. Denn beim Verzicht des Meisters könnte der Vize nachrücken. Der SV Behringen/Sonneborn ist am Sonntag beim HSV Weimar gefordert.

Wieder eine Doppelschicht

Die A-Jugend-Handballer des ThSV Eisenach haben erneut eine Doppelschicht mit ganz unterschiedlich starken Konkurrenten zu bewältigen. Im Heimspiel (Samstag, 17.30 Uhr) der Oberliga gegen den Tabellenletzten Einheit Bad Salzungen sind sie haushoch favorisiert. Tags darauf reist das Team nach Aue, wo im MHV-Pokal Tabellenführer NSG EHV/NH/Buteo wartet.

Fernduell um den Staffelsieg

Zum Saisonausklang der 1. Landesklasse im Kegeln gibt es in der Staffel 4 am Samstag ein spannendes Fernduell um den Staffelsieg. Tabellenführer SG Amt Creuzburg (20:6 Punkte/72 Mannschaftspunkte) hat im Auswärtsspiel bei Schlusslicht Wernshausen alles in eigener Hand, während Verfolger KSV Tiefenort (20:6/63) auf eigener Bahn gegen Bad Langensalza II spielt.