Schwarzenberg. Beim Erzgebirgscup in Schwarzenberg war zu erleben, was diese ästhetische und dynamische Sportart ausmacht. Zwei Eisenacherinnen erturnten sich Gold.

Ein Feuerwerk der Akrobatik wurde beim diesjährigen internationalen Erzgebirgscup in Schwarzenberg geboten. Der SV Wartburgstadt Eisenach war unter den insgesamt 200 Teilnehmern aus 19 Vereinen mit vier Formationen am Start. Das beste Resultat schaffte das Damenpaar Marie Heinemann und Pheline Irrgang, die sich mit 21,680 Punkten in ihrer Altersklasse die Goldmedaillen sicherten.

In einem starken Starterfeld der Wettkampfklassen behaupteten sich die Damengruppe Celine Otte, Lea Pfaff und Melissa Hiller mit 20,170 Punkten auf Platz sechs. Die Damengruppe Anne Kämnitz, Smilla Fladung und Pauline Hofmann kam mit 17,950 Punkten auf Rang zehn, während Carolina Stemmler und Nele Landgraf bei den Paaren mit 20,920 Punkten den siebten Rang belegten.

Trainerin Katja Brüßler war zufrieden mit ihren Schützlingen und sprach von einem „mit viel Liebe zum Detail perfekt organisierten Wettkampf“. Die Siegerehrung mit „Ritter Georg“ und seinem Burgfräulein sowie eine Abendveranstaltung mit allen teilnehmenden Vereinen rundeten den Tag ab.

red