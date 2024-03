Wartburgkreis. Fußballer bestreiten Nachholspiele, Ex-ThSV-Spieler verlässt Goldbach.

Noch eine Rechnung offen

Fußball-Landeskläslser SV Grün-Weiß Gospenroda genießt am Ostermontag (Anstoß 15 Uhr) im Nachholspiel gegen den SV Walldorf zum dritten Mal hintereinander Heimvorteil. Die in der Rückrunde noch sieglosen Gäste stecken inzwischen ebenfalls im Abstiegskampf. Hingegen tankte Grün-Weiß zuletzt mit dem spektakulären 6:2-Sieg über Sonneberg viel Selbstvertrauen und möchte im Sechs-Punkte-Spiel unbedingt nachlegen. Zumal es auch die Rechnung vom 0:1-Hinspiel zu begleichen gilt.

MSV peilt nächsten Sieg an

Etwas begradigt wird am Osterwochenende die Tabelle der Fußball-Kreisoberliga. Der Mosbacher SV strebt am Karsamstag daheim ab 14 Uhr gegen den FC Schweina-Gumpelstadt II den vierten Sieg in Serie an, womit das von Roda/Brandau-Team Blickkontakt zum Spitzenduo herstellen würde. Außerdem treffen Vacha und die abstiegsbedrohten Dermbacher aufeinander.

Zwei Spieler verlassen Goldbach

Handball-Oberligist SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim verliert nach der Saison mit Max-Florian Köthe und Alexander Schulze zwei wichtige Spieler. Köthe, der vor Jahren auch beim ThSV Eisenach II aktiv war, entwickelte sich in dieser Saison zum zuverlässigen Abwehrmann. Schulze war vorige Saison drittbester Werfer der Liga, musste im laufenden Spieljahr aber wegen einer Fraktur im Gesicht länger pausieren.