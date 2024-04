Eisenach. Schwimmer mit guten Zeiten, Kreisoberliga-Spitzenspiel bei der SG Ruhla.

Starke Schwimmer

Max Rampolt und Emil Baumbach (beide Eisenacher SSV) starteten beim Dresdner Frühjahrspreis, einer der größten DSV-Veranstaltungen in Mitteldeutschland. Für beide Schwimmer steht seit einigen Wochen die Qualifikation für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin auf dem Programm. Rampolt steigerte seine persönliche Bestzeit über 100 m Brust auf 1:11,51 Minuten und belegte mit Vereinsrekord Platz 5 im Jahrgang 2008. Baumbach gewann über 50 m Brust Gold in 35,08 Sekunden im Jahrgang 2010 und setzte sich gegen die Schwimmer aus Dresden, Chemnitz und Leipzig durch. Ob ihre Zeiten für Berlin reichen, wird sich Anfang Mai mit dem Ende des Qualifikationszeitraumes zeigen.

Spitzenspiel in Ruhla

Das Fußball-Kreisoberliga-Spitzenspiel steigt am Sonntag in Ruhla, wo die Gastgeber SG Ruhla als Fünfter den Zweiten Eintracht Ifta empfangen. Anpfiff ist erst um 16 Uhr. Klarer Favorit ist hingegen Bischofroda gegen den Letzten Gerstungen. Hötzelsroda hat im Duell der Tabellennachbarn Wacker Gotha II zu Gast, Eisenach muss nach Unterbreizbach reisen. Mosbach ist in Dermbach gefordert. Diese Duelle beginnen 15 Uhr.

ThSV-Jugend in Dresden

Optimistisch reist die ThSV-A-Jugend am Sonntag nach Dresden. Im MHV-Pokal sind die Altersgefährten des HSV Dresden um 14.30 Uhr Gastgeber. „Wir wollen zurück in die Erfolgsspur, mit zwei Punkten den dritten Tabellenplatz festigen“, erklärt Handball-Trainer Danijel Grgic.