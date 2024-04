Leimbach. Der FSV Leimbach fiebert dem 15. Juni entgegen. Dann kicken die Männer aus dem Bad Salzunger Stadtteil gegen namhafte Ex-Profis.

Fans von Borussia Dortmund sollten sich den 15. Juni vormerken. An jenem Samstag kommt die Traditionsmannschaft des Champions-League-Siegers von 1997 ein weiteres Mal in den Wartburgkreis – genauer gesagt zu einem Freundschaftsspiel beim FSV Leimbach. Der Spielerkader der BVB-Oldies besteht aus dem Kern der Pokalsiegermannschaft von 1989 mit ehemaligen Nationalspielern wie Frank Mill und Michael Rummenigge. Aber auch jüngere Ex-Profis wie Lars Ricken oder Jan Koller schnüren noch regelmäßig die Schuhe. 2019 waren die Ex-Bundesligastars zu Gast in Treffurt, wo sie vor über 500 Zuschauern eine Auswahl der Werrastadt mit 10:2 bezwangen.