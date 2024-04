Wartburgkreis. Die Eisenacher Vorstädter kassieren ihre erste Niederlage der Rückrunde, während Mosbach seine Siegesserie auswärts fortsetzt.

MSV setzt Siegesserie fort

Der Mosbacher SV löste die Aufgabe bei Kellerkind Blau-Weiß Dermbach standesgemäß mit einem 3:1 und bleibt in der Rückrunde verlustpunktfrei. Winterzugang Johann Steffan erzielte in seinem fünften Spiel für den MSV bereits sein viertes Tor. Außerdem trafen Marcus von Roda per Kopf zum 1:0 und Kevin Spittel zum Endstand

Dämpfer für Hötzelsroda

Die zuletzt im Aufwind segelnden Hötzelsrodaer mussten mit dem 3:5 gegen den bisherigen Tabellennachbarn Wacker Gotha II einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Die 2:0-Führung, die Patrick Fitzner per Abstauber und Josef-Lorin Laufer mit toller Direktabnahme erzielten, brachte keine Sicherheit ins SGH-Spiel. Gotha riss das Spiel an sich und drehte es zum 2:4. Sehenswert dabei das Traumtor vom 17-Jährigen Jonas Forbriger. In der Nachspielzeit verkürzte Laufer, doch Gotha antwortete mit dem 3:5 durch Max Herda.

Nur ein Punktelieferant

Dem FC Eisenach droht, von der Landesklasse direkt in die Kreisliga durchgereicht zu werden. Beim 1:6 in Unterbreizbach kam der Tabellenvorletzte einmal mehr nicht über die Rolle des Punktelieferanten hinaus, sodass die Lage zunehmend prekärer wird. Das Ehrentor erzielte Felix Pietschmann in der 77. Minute.