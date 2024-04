Wartburgkreis. Eine A-Junioren-Mannschaft scheidet aus dem Spielbetrieb aus, die B-Jugend-Handballer des ThSV holen einen Punkt und ein Iftaer drückt im Südharz aufs Gaspedal.

Rückzug bei den A-Junioren

Die SG Wutha-Farnroda hat aufgrund personeller Probleme ihre A-Junioren-Fußballer aus der Kreisoberliga zurückgezogen. Mit nur drei Punkten bei 11:58 Toren stand die Mannschaft, die nur beim 7:3-Heimsieg gegen die SG Drei Gleichen Mühlberg einen Erfolg verbuchte, auf dem letzten Platz. Alle absolvierten Partien werden nun annulliert.

Gegentor in der Schlusssekunde

Im Nachholspiel der MHV-Pokalrunde mussten sich die B-Jugend-Handballer des ThSV Eisenach in eigener Halle durch ein Gegentor in der Schlusssekunde mit einem 27:27-Teilerfolg gegen den Nordhäuser SV begnügen. Beste Eisenacher Werfer waren Marec Stupka mit neun und Jan Moshake mit sieben Treffern. Am Sonntag wird ab 10 Uhr in Eisenach die B-Jugend-Endrunde um den Landesmeistertitel ausgetragen. Hier treffen die ThSV-Talente auf Suhl und Hermsdorf/Stadtroda.

Pokalspiel neu angesetzt

Das kürzlich ausgefallene Achtelfinalspiel des Westthüringer Fußball-Kreispokals der Männer zwischen der SG Marksuhl/Förtha und dem FSV Ohratal II wurde für den Freitag, 19. April, neu angesetzt. Anstoß auf dem Sportplatz in Förtha ist um 18 Uhr.

52. Auflage der Roland-Rallye

Am Samstag wird rund um Nordhausen die 52. Roland-Rallye ausgetragen, wobei in diesem Jahr zwei identische Schleifen mit je drei Prüfungen über 62 Kilometer zu absolvieren sind. Zu den 69 Teilnehmern im Hauptfeld zählen der Iftaer Martin Wagner und sein Co Alexander Rödiger (Amt Creuzburg) im Honda Civic R. Favorit ist Vorjahressieger Stig Andervang (Schweden) im Hyundai Rally2.