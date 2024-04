Ruhla. Als Aufsteiger spielten die Bergstädter eine gute Serie. Zum Ausklang punktete auch ein Ersatzmann.

Nach dem 8:5-Erfolg beim schon vorher als Absteiger feststehenden BSV Blau-Weiß Eisenach II blickt die TSG Ruhla auf eine erfolgreiche Saison in der 2. Tischtennis-Bezirksliga Süd zurück. Der Aufsteiger brachte es in den 18 Spielen auf 23:13 Punkte und steht in der Abschlusstabelle auf Rang vier. Beim Saisonausklang verloren die Gäste die Auftaktdoppel, doch in den Einzeln war die TSG stärker. Jens Nitzsche ging dreimal als Sieger vom Tisch, die Brüder Patrik und Erik Krauß gewannen jeweils zweimal und der aus der TSG-Dritten aushelfende Kurt Wohlfarth band im elften Einzel mit einem 3:2 den Sack zu.

Souveräner Staffelsieger mit makelloser Bilanz von 36:0 Punkten wurde Grün-Weiß Immelborn.

lan