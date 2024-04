Wer komplettiert das Westthüringer Viertelfinale? Beantwortet wird diese Frage an diesem Freitagabend auf dem Sportplatz in Förtha

Auf dem Sportplatz in Förtha wird an diesem Freitag in der Partie zwischen dem gastgebenden Kreisligisten SG Marksuhl und Kreisoberligist FSV Ohratal II der letzte Viertelfinalist des diesjährigen Fußball-Kreispokals ermittelt. Der Gastgeber tankte mit zehn Punkten aus vier Partien Selbstvertrauen und rechnen sich Chancen aufs Weiterkommen aus. Mit dem 2:0 beim FSV Behringen, als Frederik Hentrich nach einem Steilpass per Außenrist und Ricardo Weber mit platziertem 16-m-Flachschuss schon vor der Pause die Weichen stellten, festigte die Steppan-Elf zuletzt den zweiten Platz in der Kreisliga. Anpfiff zum Pokalspiel ist um 18 Uhr. Sollte es in die Verlängerung gehen, wird es ein Flutlicht-Krimi.

lan