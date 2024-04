Der Pleßberg ruft wieder. Behringer B-Junioren jubeln und Gospenrodas Kicker haben einen klaren Plan.

Laufen und Radfahren

Am Sonntag wird in Breitungen der 15. Run & Bike am Pleßberg ausgetragen. Gesucht werden die Schnellsten bei einem Kinderlauf über 1000 Meter, dem als Thüringer Berglaufmeisterschaft ausgeschrieben 7,3-km lange Lauf hinauf zum Pleßberg, im Bergzeitfahren und auf verschiedenen Traildistanzen (15, 30 und 50 km). Anmeldungen sind am Wettkampftag bis 30 Minuten vor dem Start möglich.

Behringen biegt Rückstand um

Im Verfolgerduell der B-Junioren-Fußball-Kreisoberliga gewann der FSV Behringen am Mittwochabend beim nun punktgleichen JV Ohrange United mit 2:1 und wahrte seine Titelchance. Die Tore für den Gast, der zur Pause 0:1 hinten lag, erzielten Pascal Roth und Jannik Leinhos.

Nächsten Schlüsselspiel

Nach dem überzeugend erspielten 3:2-Erfolg beim FSV Waltershausen hat sich Fußball-Landesklässler Grün-Weiß Gospenroda viel für das nächste Sechs-Punkte-Spiel vorgenommen. Auf eigenem Platz möchte die Lorenz-Elf gegen den Tabellenletzten Suhler SV nachlegen und erstmals zwei Siege hintereinander schaffen. Wird dieser Plan am Sonntag umgesetzt, wäre dies ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt.