Wutha-Farnroda. Spannend bis zum Schluss war das Turnier der weiblichen E-Jugend. Am Ende entschied ein mehr geworfenes Tor.

In der Hörselberghalle in Wutha-Farnroda wetteiferten die Handballtalente der weiblichen E-Jugend um die Medaillen bei der Thüringer Bestenermittlung. Nach einem „stimmungsvollen Wettkampf mit vielen spannenden Spielen“, wie Manfred Rieger, der Vorsitzende der Region Hainich-Südharz-Werratal, bei der Siegerehrung sagte, hatte die Bad Langensalzaer Vertretung des Thüringer HC knapp die Nase vorn. Die Schützlinge von Isabeau Cecile Marx und Mia-Letizia Marx waren nach zehn Partien über jeweils 10 Minuten punktgleich mit dem Erfurter THC-Team (je 15:5 Zähler), hatten aber in den beiden direkten Duellen (3:4 und 5:3) ein Tor mehr erzielt. Rang drei ging an den Nordhäuser SV III (12:8). Die weiteren Platzierungen. 4. HSG Saalfeld7Könitz II (9:11), 5. HSG Erbstromtal-Eisenach (7:13), 6. Nordhäuser SV IV(2:18).