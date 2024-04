Sömmerda. Beim Finalturnier in Sömmerda setzen die Talente ihren Siegeszug fort. Ein Gegner wäre aber beinahe zum Stolperstein geworden.

Die E-Jungen des SV Petkus Wutha-Farnroda sind in ihrer Altersklasse die Handball-Nummer eins in Thüringen. Bei der Finalrunde der Bestenermittlung krönten die Schützlinge vom Trainergespann Frank Seckelmann, Christian Reich und Karsten Lehmann mit Platz eins ein herausragendes Jahr. Die Petkus-Talente, die zuvor in Vor- und Zwischenrunde 57 von 58 Spielen gewannen, lösten zunächst die Aufgaben gegen den HSV Sömmerda (12:7) und die HSG Ilm-Kreis (13:7) problemlos. Im Halbfinale bewies Petkus im Penaltywerfen gegen Jena (15:14) gute Nerven und siegte anschließend im Finale klar mit 14:6 gegen den Nordhäuser SV. Beste Wutha-Farnrodaer Werfer beim Turnier in Sömmerda waren Emilian Bleicher (17 Tore), Jannis Lehmann (16) und Michel Schülken (14).

lan