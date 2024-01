Jena/Weimar. Die Darttruppe vom Weimarer Lindenberg setzte sich in Jena durch und kann sich auf seine Topspieler verlassen.

Nachdem die Darts-Welt über die Feiertage nach London zur Weltmeisterschaft blickte, stand für die Teams in Thüringen am ersten Wochenende wieder der Pflichtspielalltag auf dem Plan. Der SC 03 Weimar zeigte sich dabei in Bestform und gewann das Auswärtsspiel in der Landesliga bei Darts Paradies Jena IV klar mit 15:5.