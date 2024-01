Weimar. Vor dem Auswärtsspiel in der Regionalliga blicken wir auf die Playoff-Chancen der Weimarer Basketballer. Die Rechnung scheint einfach.

Aus fünf mach vier: So lautet die Formel im Kampf um die Playoff-Plätze in der Hauptrunde der 1. Basketball-Regionalliga der Männer. Vor den letzten beiden Spieltagen können sich noch fünf Mannschaften Hoffnung auf den Sprung in das Viererfeld der Endrunde machen, einzig Bamberg und Chemnitz II müssen definitiv in die Play-downs. Dabei gibt es durch das enge Tabellenbild zahlreiche Möglichkeiten, wie das Endergebnis aussieht. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Konstellation und die Chancen von Culture City Weimar.