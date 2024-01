Apolda. Wie sich die Talente des KSC Apolda im ungewohnten Kampfstil schlagen. In Kroatien gibt es außerdem eine Bronzemedaille.

Es ist ein wenig die ungeliebte der beiden Stile im Ringen. Doch die Truppe des KSC „Deutsche Eiche“ Apolda nahm natürlich trotzdem an den Thüringer Meisterschaften in Zella-Mehlis teil und versuchte im griechisch-römischen Stil alles rauszuholen was ging.