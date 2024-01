Bad Berka. Jan Hanke, Coach von Fußball-Landesklässler Bad Berka, spricht über die bisherige Saison und startet diese Woche in die Vorbereitung. Gibt es noch Neuzugänge?

Der FC Einheit Bad Berka steht in der Fußball-Landesklasse auf Rang neun. Trainer Jan Hanke lud am Dienstag seine Männer zum ersten Training der Vorbereitung. Wir sprachen mit dem Coach über die Herausforderungen in dieser ausgeglichenen Liga, seine Art Fußball spielen zu lassen und ob sich in Sachen Transfers noch einmal etwas tut.