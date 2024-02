Weimar. Die Weimarer Regionalliga-Basketballer müssen nach Nördlingen. Wir geben die wichtigsten Informationen zu den Playoffs.

Wenn am Freitagabend um Punkt 20 Uhr in der Nördlinger Herman-Keßler-Sporthalle der Sprungball erfolgt, dann beginnt für die Basketballer von Culture City Weimar die schönste Zeit des Jahres: die Playoffs. Wie lange die Weimarer Korbjäger im Kampf um die Meisterschaft dabei sein werden, das liegt jedoch an ihnen selbst. Wir geben einen Überblick über alles Wissenswerte zur Endrunde.