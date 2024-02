Weimar. Fußball-Kreisoberliga: Ilmtal Zottelstedt bei übermächtigen Tabellenzweiten Haarhausen nach 12 Minuten 0:3 zurück und chancenlos

In der Fußball-Kreisoberliga blieb Zottelstedt in Haarhausen chancenlos, Blankenhain mühte sich gegen Empor Weimar, nur der Schöndorfer SV konnte richtig feiern, gewann in Geraberg 1:0 und verließ die Abstiegsränge.