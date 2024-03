Weimar. Bei unserem Blick ins Fotoalbum geht es diesmal um ein Sportfest im Jahr 1932, an dessen Ende 3000 Zuschauer die Sportlerinnen und Sportler anfeuerten.

Bei Zeitungsrecherchen wurde nach den ersten „Nennungen“ von Siegfriede Dempe, über die wir im letzten Beitrag berichteten, gesucht. Bisher stammt der früheste Artikel vom Jahre 1932. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Turnvereine relativ selten über Einzelergebnisse Jugendlicher berichteten. Interessant ist das Ereignis, bei welchem über die Siegerin im 75-Meter-Lauf, namens Dempe, geschrieben wurde. Es handelte sich um ein Sportfest, organisiert von der Ortsgruppe des Reichsausschusses für Leibesübungen Weimar, was etwa dem heutigen Stadtsportbund entspricht, und als „Städtekampf“ gegen Gera bezeichnet wurde. Es gab Wettbewerbe in zehn Sportarten, bei denen am letzten Tag im Stadion bis zu 3000 Zuschauer gezählt wurden.

Zu den einzelnen Sportarten kann man lesen, dass im Kunstturnen Weimar die Wettbewerbe für sich entschieden hatte. Lusche, Gersten und Mächold vom Turnverein trugen zu Weimars Sieg bei. Im Tennis traten die drei Weimarer Vereine (Tennisclub, Sportclub und Falkenburg-Vimaria) an. Mohnhaupt, v. Wangenheim, v. Henning und Huschke wurden als Weimarer Spieler genannt, bei den Frauen Graebke, Stahl, Becker und Steinmetz. Insgesamt gewann Weimar mit 28:2 Punkten.

Im Schwanseebad war unter den Schwimmern der Europameister im Turmspringen, Ewald Riebschläger aus Zeitz, als Gast anwesend. Künniger aus Weimar schlug sich bei Sprungwettbewerben achtbar. Die 10x100 Meter-Kraul-Staffel gewann Weimar, womit die „Goethestadt“ insgesamt 25 Punkten erreichte, vor Gera mit 15. Zwei Radrennen wurden auf der Strecke Jena, Kahla, Rudolstadt und Blankenhain sowie auf der Belvedere-Runde gefahren. Hier gewann Dobermann (Weimar) vor Loch (Gera) und Zange (Weimar).

Weimar siegt beim Schießen und bei den Handballfrauen

Im Schießen gewann Weimar. Bester Schütze war Hertel von der Büchsenschützenkompanie. Die Faustballspiele der Herren (Ü 32) und der Damen entschieden die Weimarer Turner für sich. Im Handball spielte eine Stadtauswahl, die bei den Männern gegen Gera 5:6 verlor. Torschützen für Weimar waren Tischendorf vom Turnbund sowie Beyer und Wieder, beide vom „Militärsportverein v. Richthofen“. Bei den Handballfrauen gewann Weimar mit 8:2. Körbs, Kirsten, Ullrich, Apel und Metz warfen die Tore.

Das Fußballspiel endete 3:3 unentschieden. Im Hockey verlor Weimar 2:3. Im Kegeln und im Fechten verloren Weimars Männer, während die Frauen im Fechten ein Unentschieden erreichten. Bei den Leichtathletikwettbewerben gab es einen knappen Vorsprung von zwei Punkten für Gera. Für Weimar waren unter anderem auf Platz eins Siebensohn (Sportclub) beim 400-Meter-Lauf, Dr. Tröbs im Schleuderball-Werfen, im Weitsprung der Damen eine Frau Greth und über 75-Meter der Damen Frl. Dempe (alle drei vom Turnbund).