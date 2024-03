Weimar. Der erste kleinere Triathlon-Wettkampf in Thüringen fordert Ausdauer vor allem auf ungewohntem Gelände.

Der erste kleinere Wettkampf in Thüringen startete in Friedrichroda. Der mittlerweile 9. „Berghotel Swim & Run“ ist bekannt für seine ungewöhnliche Laufstrecke. Nach dem Schwimmen geht es dann nämlich in der Gundersen-Methode erst einmal die Treppen des Hotels hoch und wieder herunter. Im Hauptlauf gelang dies Teve Scholwin (rechts oben) vom HSV Weimar am besten. Er lieferte sich mit dem Eisenacher Leonhard Rose ein Kopf-an-Kopf-Rennen und hatte im Zielsprint knapp die Nase vorn. Charlotte Bergt (links) vom HSV wurde beim Jedermann-Rennen der Schülerinnen A starke Zweite. Fiona Frühauf vom AC Apolda (rechts unten) kam im Team mit Nancy Reibe auf Rang vier.

Fiona Frühaus vom AC Apolda startete im Teamwettkampf. © Kurt Fricke

red