Weimar. Der Nachwuchs vom Tauchsportclub scheint schon gut in Form. Demnächst steht ein erster großer Höhepunkt auf dem Plan.

Gerade bei jungen Sportlern ist es wichtig, dass neben dem Training auch Erfolge bei Wettkämpfen nicht so lange auf sich warten lassen, um die Motivation hochzuhalten und die Kinder „bei der Stange“ zu halten. Deswegen waren die Trainer des Tauchsportclubs Weimar besonders zufrieden, was ihre Schützlinge bei der Deutschen Kindermeisterschaft in Halle an der Saale ins Becken zauberten.

Das Trainerteam vor Ort, mit Birgit Kluge (Vereinsvorsitzende) und Thomas Guth, zeigte sich begeistert von den Leistungen ihrer Schützlinge: „Die Kinder haben hart trainiert und ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir sind sehr stolz auf sie.“ Nun hofft man beim Verein auf weiteren ehrgeizigen Nachwuchs, gerade bei den Jungs. Denn im nächsten Jahr möchte man gern wieder an die großartigen Staffelsiege vergangener Jahre anknüpfen. Wer sich also gern im Wasser bewegt und sich im Sog der Geschwindigkeit treiben lassen möchte, der ist beim Flossenschwimmen genau richtig.

Der Tauchsportclub Weimar ging mit vier Athleten der Altersklasse elf und jünger an den Start. In der Altersklasse der zehnjährigen Mädchen sicherte sich Henriette Runk die Bronzemedaille. Über 50 Meter und über 200 Meter Flossenschwimmen verpasste sie das Podest mit Platz vier jeweils nur knapp.

Tiziano Klein sichert sich gleich zweimal Edelmetall

Auch die Weimarer Jungs überzeugten: Finn Wildner schwamm sich in der AK 9 über 50 und 100 Meter Flossenschwimmen ebenfalls nah an die Podestplätze heran. Mit Bronze über 200 Meter Flossenschwimmen krönte er seine erste Meisterschaftsteilnahme. Teamkollege Tiziano Klein erkämpfte sich in der Altersklasse der Elfjährigen die Bronzemedaille über 50 Meter Delphin-Bewegung sowie einen Deutschen Vizemeistertitel über 50 Meter Flossenschwimmen.

Dass auch schon die Jüngsten im Team sehr gute Leistungen vollbringen und sich für die Teilnahme an der Deutschen Kindermeisterschaft qualifizieren konnten, bewies die achtjährige Maja Wildner. Sie startete gemeinsam mit den Neunjährigen in einer Wertungsklasse und belegte im starken Teilnehmerfeld zwei elfte Plätze in den 50- und 100-Meter-Flossenrennen.

Der Tauchsportclub Weimar kann damit auf eine erfolgreiche Meisterschaft in Sachsen-Anhalt zurückblicken und freut sich bereits auf die nächsten Wettkämpfe. In wenigen Wochen entsenden die Goethestädter ihr Team zur Deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock. Auch hier sind einige Medaillen im Bereich des möglichen.