Sportlerwahl: Die Formkurve steigt stetig

Sie halten die Fahne hoch, was den Handball in Nordhausen angeht – die Frauenmannschaft des Nordhäuser SV. In der vergangenen Saison spielten sie in Thüringens höchster Spielklasse und konnten dort vier Siege einfahren und die Saison auf einem akzeptablen fünften Platz beenden. Die Frauen, die von Roy Grob trainiert werden, stehen als Mannschaft zusammen.

In dieser Saison spielen sie in der Landesliga, da die Thüringenliga vom Verband einfach gestrichen wurde. Nun gibt es zwei Landes-Staffeln mit jeweils sieben Mannschaften. Dass der Frauenhandball in Thüringen immer weiter zurückgeht, ist kein Geheimnis. Umso erstaunlicher zu sehen, wie die Truppe in Nordhausen zusammenhält und in jedem Spiel alles gibt. Mit dem aktuellen dritten Platz können die NSV-Frauen sehr zufrieden sein, zumal der Abstand nach unten groß ist. Das Punktekonto weist ein Plus auf – fünf Siege bei drei Niederlagen. Die jüngste war knapp gegen den Primus Thüringer HC III. Die Formkurve steigt stetig. Erfreulich für Nordhausen und den Frauenhandball.