Sportlerwahl im Altenburger Land: Hannes Hüttig

Hannes könne man zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett holen, einen Tischtennisschläger in die Hand drücken und er legt los – sagt nicht nur Tischtennis-Abteilungsleiter bei Aufbau Altenburg, Michael Rüger, über das neunjährige Talent Hannes Hüttig.

Als Siebenjähriger stand Hannes erstmals an der Platte und zeigte sofort sein Können. Schon ein Jahr später wurde er erstmals Kreis- und Bezirksmeister, was er sowohl im Einzel wie im Doppel wiederholten konnte.

Das Jahr 2019 war das bislang erfolgreichste für Hannes. Was sicher auch der Tatsache geschuldet ist, dass der Neunjährige drei- bis viermal in der Woche im Training der kleinen weißen Kunststoffkugel hinterherjagt, dass er außerdem ungemein ehrgeizig ist und regelmäßig mit Trikot und Fanschal bei Auftritten der Herren von Aufbau Altenburg in der Halle mitfiebert.

Hannes’ Begabung fiel auch auf bei Meisterschaften und Turnieren auf Landes- und Bundesebene auf, was entsprechende Berufungen in den Landeskader sowie zur Talente-Sichtung des Deutschen Tischtennisbundes nach sich zog. Dazu bei trug aber auch der Gewinn des Top-10-Cups Thüringen bei.