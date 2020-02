Sportlerwahl im Altenburger Land: Lea Celina Richter

Als Lea Celina Richter ab 2008 ihre ersten Schritte auf dem weiten Feld der Leichtathletik in Rositz machte, war sie in allen Disziplinen unterwegs.

„Das ging bis zu meinem elften Lebensjahr, dann hatte ich eine Knieverletzung, die operiert werden musste“, erzählt die 17-Jährige. Quasi auch aus diesem Zwang heraus musste sich Lea Celina auf Disziplinen konzentrieren, die das Knie nicht übermäßig beanspruchen. Das Talent – mittlerweile mit der Trainingsgruppe zum SV Lerchenberg Altenburg gehörend – machte alles richtig. Denn der Entschluss, sich fortan auf Diskus und Kugel zu konzentrieren, brachte sozusagen den sportlichen Durchbruch. „Wurf habe ich ja sowieso schon immer gern gemacht, weshalb das auch keine große Umstellung für mich war“, sagt die Gymnasiastin, die zwei- bis dreimal in der Woche für die Erfolge trainiert und beruflich später Rettungsassistentin werden will. Und Erfolge gibt es einige: 2019 holte Lea Celina im Diskuswurf unter anderem den Landesmeistertitel in der U18. Hinzu kommt der sechste Platz bei den mitteldeutschen Meisterschaften mit dem gleichen Gerät bei den Frauen.