Sportlerwahl im Altenburger Land: Vanessa Geithel

Irgendwie müsse das schon in den Genen gelegen haben, lacht Vanessa Geithel. „Opa stand schon aktiv auf der Kegelbahn und Papa natürlich auch. Das steckt an“, sagt die 15-Jährige voller Überzeugung. Deshalb steht Vanessa auch von ihrem zehnten Lebensjahr an auch selber beim KSC Turbine Schmölln auf der Bahn. „Das ist ein richtig anstrengender Sport, der sowohl im Einzel wie auch im Team viel fordert, aber auch viel Spaß macht“, sagt das Kegel-Ass. Darauf aufmerksam wurde man auch schon andernorts. So spielt Vanessa derzeit bei Auma – in der zweiten Bundesliga. „Klar bin ich im Team dort die mit Abstand Jüngste, aber ich werde dort super aufgenommen.“ Sportliche Erfolge kann sie bereits einige vorweisen. Neben der Landesmeisterschaft in ihrer Altersklasse kommen unter anderem ein dritter Platz im Team bei der Deutschen Meisterschaft und ein sechster Rang im Einzel hinzu. Fast schon logische Konsequenz ist auch die Berufung in die Thüringer Jugendauswahl sowie den deutschen Nationalkader der U18. Mit Vater Jens als Helfer und größtem Fan an der Seite hat Vanessa auch noch einen großen Traum: Die Teilnahme an der Kegel-WM, die 2021 in Plauen stattfindet.