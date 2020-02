Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sportlerwahl: Laufend zum Erfolg

Er wird einfach nicht müde. Triathlet Stephan Knopf, der für das Orthim-Team Nordhausen Kilometer für Kilometer abspult, ist zur Wahl des Sportler des Jahres nominiert. Der nimmersatte Vollblutsportler, der auch für den AC Germania Artern in der 2. Bundesliga im Ringen auf der Matte stand, hat im vergangenen Jahr so einige Erfolge zu feiern gehabt. So wurde er beim Ironman in Barcelona starker 24. Beim „Neuseenman Tritahlon“ in Ferropolis schaffte er es auf den dritten Platz und beim Leipzig Triathlon ging es sogar noch höher, dort wurde er Zweiter. Beim heimischen ICAN Nordhausen stand er mit Platz drei erneut auf dem Treppchen.

Aber auch wenn er „nur“ läuft, kann er Erfolge aufweisen. Bei allen 13 Rennen, die er mitmachte, stand er auf dem Treppchen und dabei zehn Mal ganz oben. Die Toperfolge waren 1. Platz Halbmarathon Stolberg und der 3. Platz beim Halbmarathon Kyffhäuser. Knopf gehört zu den ehrgeizigsten Sportlern und ist jeden Tag damit beschäftigt, seine Topform noch besser werden zu lassen. Die Nominierung hilft dabei bestimmt.