Sportvereine im Lockdown: Aktiv in der Warteschleife

Zumindest für die Kinder und Jugendlichen ist das Training im Verein unter Einhaltung der Hygieneregeln seit Montag in Thüringen wieder erlaubt. In Erfurt wird jedoch noch auf eine Entscheidung der Stadt gewartet, inwieweit die neue Landesverordnung umgesetzt wird. „Der Inzidenzwert in Erfurt und Umgebung ist nach wie vor sehr hoch. Deshalb prüfen die Gesundheitsbehörden, welche Maßnahmen in Erfurt weiterhin erforderlich sind“, sagte Steffen Linnert, Beigeordneter für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Erfurt. Bis eine Entscheidung fällt, bleiben die kommunalen Sportanlagen auch für den Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendsport geschlossen.

Somit befindet sich das Gros der Amateursportler weiterhin im Corona-Ruhestand. Wir haben uns bei Vereinen verschiedener Sportarten aus Erfurt und Umgebung über ihre aktuelle Situation erkundigt.

Leichtathletik

Die zwölf Bundeskaderathleten des Erfurter LAC sind von den Einschränkungen nicht betroffen. Alle anderen ELAC-Sportler warten darauf, dass die Stadt die kommunalen Sportanlagen gemäß der neuen Landesverordnung für den Nachwuchs-Vereinssport wieder freigibt. „Das wäre eine große Hilfe und Erleichterung für unser Vereinsleben“, sagt ELAC-Präsident Thomas Gentzel. Wettkämpfe stehen im November ohnehin nicht auf dem Programm. Nun hofft der Verein, dass die Hallensaison ab Januar wie geplant durchgeführt werden kann.

Eisschnelllauf

Ähnlich wie in der Leichtathletik dürfen auch im Eisschnelllauf die Bundeskaderathleten sowie die Sportgymnasiasten trainieren. Alle anderen machen Heimtraining und brennen darauf, dass die Stadt grünes Licht gibt und auch sie wieder aufs Eis dürfen. Alle für 2020 geplanten Wettkämpfe wurden sowohl bei den Erwachsenen als auch im Nachwuchs abgesagt. „Wir bemühen uns um Alternativlösungen wie Trainingswettkämpfe, um die Sportler bei Laune zu halten“, sagt Gunda Niemann-Stirnemann, Ex-Weltklasse-Eisschnellläuferin und nun Trainerin beim ESC Erfurt.

Während die EM der Erwachsenen Mitte Januar stattfinden soll, sind die ESC-Verantwortlichen skeptisch, ob es für den Nachwuchs in dieser Saison noch (inter)nationale Wettkämpfe geben wird.

Fußball

Beim Oberligisten FC An der Fahner Höhe ist Fitness das Schlagwort. Trainer Tobias Busse hat seinen Spielern Pläne für Laufeinheiten mit unterschiedlichen Belastungsparametern an die Hand gegeben. Ab dieser Woche wird er zudem einmal pro Woche per Videokonferenz zur Übungsstunde laden. „Da sehen die Jungs, dass ihr alter Trainer auch was macht, und ich habe die Gewissheit, dass sie die Übungen richtig durchführen“, so Busse. „Außerdem kann man dann auch mal quatschen und ein Späßchen machen, was bei so einer langen Pause auch wichtig für den Zusammenhalt der Truppe ist.“

Busse, der die lange Winterpause ohnehin kritisch sieht, hofft darauf, dass sein Team im Dezember und dann ab Januar wieder spielen darf.

Tennis

Tennis war laut Landesverordnung als Individualsport von Beginn an vom zweiten Lockdown ausgenommen. Theoretisch dürften die Spieler, zumindest im Einzel, also dem gelben Filzball hinterherjagen. „Theoretisch, aber praktisch ist es derzeit nicht umsetzbar“, sagt Torsten Meisel, Präsident des größten Erfurter Tennisvereins ETC Rot-Weiß. Der einfache Grund: Der Frost macht die Plätze unbespielbar, sie sind zu feucht, die Linien heben sich. Also wäre nur Hallentraining möglich. „Da sind wir aber auf die privaten Betreiber angewiesen, denn die Erfurter Vereine haben keine eigenen Tennishallen“, erklärt Meisel. Da die fünf Indoor-Plätze im Sportpark Johannesplatz geschlossen sind, stehen aktuell nur die drei Plätze im Sportpark Apoldaer Straße zur Verfügung. Weil das jedoch teuer ist (inklusive Tennistrainer etwa 100 Euro pro Stunde), trainiert kaum jemand.

„Mein großer Traum wäre eine vereinseigene Tennishalle, um auch im Winterhalbjahr unabhängig zu sein“, so Meisel. Die Mitgliederzahl seines Vereins hat sich im Sommer von 360 auf knapp 400 gesteigert – auch, weil Tennis als coronafreie Sportart wahrgenommen werde. Meisel ist bisher kein Fall aus der Tennisszene bekannt.

Handball

Aufatmen durften in der vergangenen Woche die Handballerinnen des Thüringer HC II. Seit Donnerstag trainieren sie wieder in der Mittelhäuser Straße, nachdem vom nationalen Verband die Bestätigung kam, dass auch die dritte Liga als Profiliga gilt. Die Mehrzahl der Spielerinnen hatte ohnehin Profistatus, da sie in der A-Jugend-Bundesliga spielt beziehungsweise der Schulsport am Sportgymnasium vom Lockdown ausgenommen ist. „Gut, dass wir Gewissheit haben und es für alle weitergeht. Die Mädels würden sonst gerade athletisch in ein Loch fallen, dass sich in kurzer Zeit schwer schließen ließe. Rhythmus ist wichtig für sie“, sagt Nico Geyersbach, Co-Trainer des THC II. Die Saison geht am 21. November mit dem Heimspiel gegen die HSG Gedern/Nidda weiter.

Im Amateurhandball, etwa bei Landesligist HSV Sömmerda, ruht indes der Trainings- und Spielbetrieb komplett. „So bald wie möglich wollen wir unseren Nachwuchs auf freiwilliger Basis wieder trainieren lassen“, sagt HSV-Präsident Thomas Hollenbach. Im Erwachsenenbereich geht er jedoch davon aus, dass der Lockdown mindestens bis Ende November bestehen bleibt. Männercoach Sascha Schrödter ergänzt: „Ich denke, für uns geht es erst im Januar weiter. Wie sollen wir im Dezember wieder spielen, aus der ‚kalten Hose‘ ohne Training?“

Karate

Erfurts größter Karateverein, das Karate Dojo Chikara-Club mit seinen knapp 500 Mitgliedern, hat seit Montag den Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche an seinem Hauptstandort wieder aufgenommen. Ab Dienstag öffnen auch die fünf Außenstellen wieder. Das für alle angedachte Zoom-Training am heimischen Laptop ist also vorerst nur noch für die Erwachsenen sowie die Gesundheitskurse notwendig. „Ich bin froh, dass unser Nachwuchs wieder trainieren darf. Er wird sonst entsozialisiert. Wir haben selbst drei Kinder, die drehen nachmittags an der Uhr, wenn sie keinen Sport machen können“, sagt Chikara-Trainer Swen Sattler.

Als Unternehmer, der im Dojo-Hauptsitz in der Kalkreiße ein Fitnessstudio mit Gaststätte betreibt, bereitet ihm der aktuelle Stand aber Sorgen: „Die Heizung ist jetzt wieder fürs Training an, ich darf jedoch weiterhin nichts verkaufen und das Studio nicht öffnen.“ Er hofft, die Förderung von 75 Prozent der November-Einnahmen des Vorjahres zeitnah beantragen zu können.

Tischtennis

Wie beim ersten Lockdown im Frühjahr ruht bei den Sportfreunden Leubingen der Ball. „Sämtliche Trainingsmöglichkeiten und Punktspiele sind ausgesetzt, wir warten auf die Info des Verbandes, wie es weitergeht. Wahrscheinlich werden die ausgefallenen Spiele gleich im Dezember nachgeholt“, informiert Peter Maier, Routinier im Team des Thüringenliga-Aufsteigers.