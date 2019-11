SpVgg. Geratal: Verdienter „Auswärtssieg“ daheim

Schon vor der Pause hätten die da drückend überlegenen Gerataler Nägel mit Köpfen machen müssen. In einem spannenden Spiel verfehlte erst Brandl (3.), dann jagte Thorwarth einen Handstrafstoß an den linken Pfosten (10.) und Sonnebergs Meier verhinderte auf der Linie stehend gerade so noch ein Eigentor (14.). Wie aus dem Nichts dann Sonnebergs Führung. Einen 30-Meter-Freistoß Motschmanns lenkte Bischof beim Abwehrversuch unhaltbar ins eigene Tor (36.). Doch die Antwort stimmte: Thorwarth nutzte im Gegenzug eine Deckungsinkonsequenz der Gäste gnadenlos zum 1:1 (37.).

Justin Weidlich (hinten) gegen den Sonneberger Hannes Schreck Foto: René Röder Nach der Pause wurden die Sonneberger mobiler. Doch die Gerataler Abwehr stand gewohnt sicher. Knapp war es dennoch, nachdem König einen Motschmann-Schuss abklatschte, Gottschalks Nachschuss Barchwitz auf der Linie klärte (50.). Die Gerataler konterten und nach einem Eckball köpfte Paradies, der berufsbedingt vorerst sein letztes Spiel absolvierte, an die Latte (52.). Urlaubsvertretungstrainer Robin Keiner hatte dann ein glückliches Händchen, denn nach einem weiteren Eckball durch Al-Saeed knallte der gerade eingewechselte De Dios Rey den Ball flach vom Strafraumeck zum 2:1 in die Maschen (63.). Vehement musste der Sieg verteidigt werden. Die großartig kämpfenden Gerataler ließen nur wenig zu. Aber auch die Gerataler hatten nicht das Glück, alles klar zu machen. Bischof jagte einen Freistoß übers Tor (66.) und Thorwarth köpfte eine Al-Saeed-Flanke haarscharf am langen Eck vorbei (86.). Vor dem Gerataler Tor verfehlte Sonnebergs Hopf hereinrutschend den Ball ebenso knapp (90.). Es blieb bis zum Schluss richtig spannend und knapp.



Geratal: König – Döring, Bischof, Brandl (72. Braunschweig), Mart. Kellner, Heinze (61. De Dios Rey), Barchewitz, Weidlich, Paradies, Al-Saeed (86. Wollschläger), Thorwarth.

Sonneberg: Heß – Michel (75. Gheorghiu), Ehle (72. Meier), Züllich, Göhring, Schreck, Funke, Hopf, Motschmann, Gottschalk. Tore: 0:1 Motschmann (36.)., 1:1 Thorwarth (37.), 2:1 De Dios Rey (63.).

SR: El-Hallag (Jena).

Z.: 81 – Kunstrasen Saveway-Arena.