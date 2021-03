Stadion als Knackpunkt: Hat der FC Carl Zeiss noch eine Aufstiegschance?

Jena. Viktoria Berlin hat sich sportlich für die dritte Liga qualifiziert: Nun sucht der Verein ein Stadion. Profitiert der FC Carl Zeiss Jena?

Mit dem Abbruch der Regionalliga-Saison steht Viktoria Berlin als Aufsteiger in die dritte Liga fest. Doch die Berliner haben Sorgen wegen ihres Stadions: Bekommt der FC Carl Zeiss Jena als Nachrücker die Chance auf den Aufstieg?

Rocco Teichmann, Sportdirektor der Viktoria, hatte dem MDR gesagt, dass der Verein die Lizenz mit dem Stadion Lichterfelde beim Deutschen Fußball-Bund beantragt hat. Dieses ist nicht drittligatauglich. Folglich rechnet der Verein mit der Auflage, ein taugliches Stadion nachmelden zu müssen.

Kein taugliches oder bezahlbares Stadion in Berlin gefunden

Dies gestaltet sich in Berlin aber schwierig. Der Jahnsportpark ist vor der Sanierung geschlossen. Union Berlin hat eine Aufnahme in die Alte Försterei abgelehnt. Das Olympiastadion soll pro Spieltag 70.000 Euro kosten – allenfalls mit einer staatlichen Subvention sei das zu leisten, sagt Teichmann. Beim Mommsenstadion, in dem Tennis Borussia Berlin spielt, sei „viel Fantasie nötig, dort Ende Juli den Spielbetrieb der dritten Liga zu starten“.

In Absprache mit dem DFB suche Viktoria außerhalb von Berlin. Allerdings hatte der Verband beim Versuch von Türkgücü München, wegen des fehlenden Stadions nach Nordrhein-Westfalen umzuziehen, darauf verwiesen, dass eine „räumliche Nähe zum Sitz des Klubs gewährleistet“ sein müsse. Was bedeutet dies im Fall von Berlin? „Eine festgelegte Kilometerbegrenzung gibt es nicht. Die Entscheidung über den maximalen Umkreis ist unter anderem auch von den möglichen Optionen für ein taugliches Stadion abhängig“, sagt Jochen Breideband vom DFB. Letztlich entscheide der Spielausschuss.

Ist das Stadion von Energie Cottbus die Lösung?

Nach Informationen unserer Zeitung besteht keine Chance, ins nahe Stadion in Babelsberg auszuweichen. Deshalb soll Viktoria nun mit dem FC Energie Cottbus über eine Stadionnutzung verhandeln. Bis wann muss eine Lösung stehen? „Die Frist zur Bedingungserfüllung läuft voraussichtlich bis Ende Mai. Der genaue Termin wird im Laufe des Aprils festgelegt“, heißt es vom DFB-Sprecher. Ob es in der nächsten Saison auch Stadionausnahmen wegen der Corona-Pandemie gebe, stehe noch nicht fest.

Der erste Aufrücker VSG Altglienicke verhandelt mit Union Berlin über eine Stadionnutzung. Chemie Leipzig hat keinen Lizenzantrag gestellt, so dass der FC Carl Zeiss an zweiter Stelle nachrücken würde.