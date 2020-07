Arnstadt/Stadtilm. In der Oberliga unterlieget der TV Jena mit 2:6. Die Herren des TSV 09 sind nach dem 6:2 über Ohrdruf Spitzenreiter in der Bezirksliga.

Stadtilmer Tennis-Damen tapfer, Arnstädter Herren makellos

In den Tennis-Ligen kehrt nach den Saisonstart-Problemen, als 132 Mannschaften ihre Punktspielteilnahme absagten, Normalität ein. Die Spielfreude bei den Vertretungen, die sich durchrangen doch mitzuspielen, ist ungebrochen. So auch bei den Damen der beiden Aufsteiger-Team aus dem Ilm-Kreis, dem TSV Arnstadt und dem TV Stadtilm. Beide bleiben zwar sieglos, brauchen sich aber keine Sorgen um einen Abstieg zu machen, der wurde vom Thüringer Tennis-Verband für diese Übergangssaison ausgesetzt.

Die Arnstädterinnen um Katja Pella, Lydia Klein oder Amelie Brünnert spielen am Samstag beim TC Optimus Erfurt, der dann am 25. Juli in Stadtilm aufkreuzt.

Vergangenes Wochenende war der TV Stadtilm auf der Anlage „Hinterm Schloß“ gegen den USV Jena nicht chancenlos. In den Einzeln war das Match ausgeglichen. Carmen Pohl verlor 4:6, 3:6 gegen Schopp, während die Stadtilmer Nummer 1 Susanne Päckert sich der 24 Jahre jüngeren Cole beugen musste, die schon in Arnstadt Seyd den Schneid abkaufte. Päckert blieb mit 2:6, 4:6 chancenlos. Dafür gewann Christyn Wunder umkämpft 6:1, 4:6, 10:3 gegen die Jenaerin Krätzschmar und auch Nancy Roos, die trocken Petatz 6:4 und 6:1 vom Feld schickte, siegte. Silke Schreiber, die sich da auf ihr Doppel einstellte. „Es sieht gut aus. Für uns ist es schon ein Erfolg, gegen die Jenaerinnen nach den Einzeln ein 2:2 gehalten zu haben. Sie sind mit Rot-Weiß Meisterschaftsfavorit.“ Mit Carmen Pohl versuchte sie gegen Schopp/Petatz alles, verlor aber 2:6, 3:6. Dennoch war auch der Ausgleich möglich, denn Mutter und Tochter Päckert/Wunder lieferten sich gegen Cole/Krätzschmar ein spannendes Duell (4:6, 4:6).

Spitzenreiter in der Bezirksliga Ost ist das Herren-Team des TSV Arnstadt. Die Männer um den 23-jährigen Tim Wüstefeld-Wittwer besiegten nach dem 6:2-Sieg in Ohrdruf nun auch daheim im Jahnsportpark Neustadt/Pößneck mit 6:2. Es war aber umkämpft. Wüstefeld-Wittwer verlor gegen Möller mit 6:1, 5:7, 5:10 ebenso im verlängerten Tie-Break wie Leon Bossecker (21 Jahre) gegen M. Hubich mit 6:1, 2:6, 8:10. Allerdings auch Benedix Krugel (212) gegen N. Hubich 5:7, 7:6, 10:6. Mühelos 6:0, 6:3 punktete Sebastian Köhler gegen Heumann. So entschieden die Doppel durch Wüstefeld/Krugel gegen Hubich/Hubich (6:3, 6:3) und Peter Seidel/L. Bossecker gegen L. Hubich/Heumann (7:6, 2:6 ,10:8).

Sonntag geht es für die Arnstädter zu Victoria Jena, während die Oberliga-Herren 30 des TSV 09, im Moment Zweite, Sonnabend (13 Uhr) beim Spitzenreiter Erfurter TC Rot-Weiß zu Gast sind.