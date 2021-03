Stefan Riedel vom SV Hermsdorf: "Die Mitteldeutsche Oberliga ist ein anderes Brett"

Stefan Riedel (rechts) will auch mit 39 Jahren in der kommenden Saison für die Kreuzritter in das Geschehen auf dem Feld eingreifen.

Stefan Riedel muss lachen. Recht herzhaft sogar. „Da hatte ich noch Haare“, sagt der Handball-Haudegen aus Hermsdorf. Mit seiner schonungslosen Bestandsaufnahme in Sachen Haarpracht spielt Stefan Riedel auf ein Gruppenfoto an, welches in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien auftauchte und auf dem auch er zu sehen war.