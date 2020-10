Steinstoß-DM in Erfurt: Fliegen mit Power

Wenn „Fliegen“, „Schwergewichte“ und „Recken“ Eisenquader durch die Gegend wuchten, dann ist man beim Steinstoßen. Und dass der Athletik-Sportverein (ASV ) Erfurt für diese einst olympische und inzwischen etwas exotische leichtathletische Disziplin eine Top-Adresse ist, bewies er am vergangenen Wochenende. Da richtete der ASV mittlerweile zum elften Mal die deutschen Hallenmeisterschaften im Steinstoßen aus.

Trotz erschwerter Bedingungen wegen der Corona-Pandemie glänzte der ASV auf der Grundlage eines bestens funktionierenden Hygienekonzepts nicht nur als ausgezeichneter Organisator, sondern auch mit sportlichen Erfolgen. So erkämpften die „Fliegen“ und schwerathletischen Recken sieben deutsche Meistertitel, dreimal Silber und viermal Bronze. Und das, obwohl Aileen Kuhn und Emma Neuert, die jüngst bei den deutschen Rasenkraftsport-Meisterschaften im Steinstoßen triumphiert hatten, diesmal fehlten.

14-jährige Erfurterin siegt gleich doppelt

Steinstoßen ist nicht nur ein Kraftakt – je nach Gewichtsklasse wiegt der Eisenquader, der in die Grube gewuchtet werden muss, zwischen drei und 15 Kilo –, sondern auch eine technische Filigranarbeit. So kann man auch als „Fliege“, als Leichtgewicht, mit guter Technik Top-Weiten erzielen.

Das zeigte die 14-jährige Annika Gerlach, die den drei Kilo schweren Quader in der Gewichtsklasse bis 50 kg auf 10,18 Meter wuchtete. Damit steigerte die junge Erfurterin ihre bisherige Hallenbestleistung um 54 Zentimeter. „Der Ausflug zu den Rasenkraftsportlern hat echt Spaß gemacht“, sagte der Schützling von Richard Debuch, der von Haus aus eigentlich im Sprint/Sprung-Bereich aktiv ist. Dass sich Gerlach damit sogar an die Spitze der deutschen Bestenliste in ihrer Klasse setzte, war schon eine große Überraschung. Dass mit Carolin Streipart ebenfalls ein Leichtgewicht bei den A-Schülerinnen mit 13,10 m seit 15 Jahren den deutschen Rekord hält, zeigt, dass es beim ASV Erfurt schon immer leistungsstarke „Fliegen“ gab. Heute engagiert sich Streipart als Trainerin in Stuttgart und vermittelt ihre Erfahrungen an junge Rasenkraftsportler in Baden-Württemberg.

Wesser peilt im Hammerwerfen die 60 Meter an

Wie schon bei den Rasenkraftsport-Meisterschaften im September trumpfte Verena Wesser (ASV) nun auch unterm Hallendach auf und sicherte sich bei den A-Schülerinnen (14/15 Jahre) in der Gewichtsklasse über 60 kg mit Bestleistung von 11,03 m den Titel und steht wie Gerlach an der Spitze der deutschen Bestenliste. Der Ausflug zu den Rasenkraftsportlern ist für sie aber sportlich nur Nebensache. Bei einer derzeitigen Bestleistung im Hammerwerfen von 52,37 m peilt sie 2021 die 60-Meter-Marke an, um sich dann in der U 18 auch international zu präsentieren.

Ausflüge zu den Rasenkraftsportlern gehören für die Wurf- und Stoßathleten Luca Julien Fischer und Tom Flöter schon zum erfolgreichen Standard. Diesmal musste sich Fischer als Titelverteidiger in der Gewichtsklasse bis 82 kg aber dem Hammerwerfer Tim Steinfurth (TSG Eppstein) geschlagen geben. Der 1,97 m große Hüne wuchtete den 7,5 kg schweren Stein auf 14,26 m, Kugelstoßer Fischer wurde mit 13,15 m nur Dritter. Doch Fischer, der in der U 20 mit dem 10 kg schweren Stein mit 10,95 m Vierter wurde, war damit nicht unzufrieden, steigerte er doch seine Bestleistung.

Bocklitz und Altmeisterin Schüppel nicht zu schlagen

Mit Gold und Silber gehörte der 16-jährige Tom Flöter zu den fleißigen Edelmetall-Sammlern. In der U 20 ließ Flöter 9,63 m vermessen, um sich Gold in der Gewichtsklasse bis 75 kg zu sichern. Dann schlug der Sportschüler des Coubertin-Gymnasiums noch bei den Athleten der U 18 in der Gewichtsklasse bis 82 kg zu und freute sich über Silber. „Ich hoffe, dass mich diese Erfolge so motivieren, dass ich in der neuen Saison auch meine Bestleistungen mit dem Hammer steigern kann.“

Für ihn wie auch für alle anderen Teilnehmer war der Wettkampf nach ihrer langen, coronabedingten Trainings- und Wettkampfpause ein weiterer Schritt zurück zur sportlichen Normalität. Normal waren die Titel in ihren Gewichts- und Altersklassen indes für Sina-Marie Bocklitz und Anja Schüppel, zwei weitere „Goldmaries“ des ASV Erfurt.