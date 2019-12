Stühlerücken beim SV 09 Arnstadt

Beim SV Arnstadt waren die Planungen für die Winterpause in Sack und Tüten: Trainer Thomas Giehl hatte den Trainingsfahrplan für die kommenden Wochen festgezurrt, die ersten Testspiele ausgemacht. Zugleich freute er sich auf die Rückkehr des einen oder anderen Spielers in den Arnstädter Kader zu Beginn der Rückrunde.

Seit Anfang der Woche sind diese Planungen nun womöglich obsolet, denn Giehl wurde ebenso wie sein Co-Trainer Heiko Weinrich jetzt, direkt nach der Hinrunde, beim Verbandsligisten am Arnstädter Obertunk freigestellt.

„Die Entscheidung ist sehr kurzfristig gefallen“, sagte der Arnstädter Präsident Lars Fabig gestern. Und er betont, dass es keine Entscheidung gegen das Trainer-Team war, sondern eher eine mit den Trainern. „Wir haben uns am vergangenen Donnerstag zusammengesetzt und die Hinrunde analysiert. Und im Ergebnis dieses Gespräches sind wir zu der Entscheidung gekommen“, erklärt Fabig, der wie ein Teil seiner Vorstandskollegen die Entwicklung des Vereins nicht so positiv sah wie vielleicht andere: „Wir wollen einfach frischen Wind in die Mannschaft bringen.“

Am Montagabend folgte dann die einstimmige Entscheidung, sich vom Trainerduo zu trennen: „Geschäftsführer, ich als Präsident sowie die sportliche Leitung haben sich dafür ausgesprochen“, sagt Fabig, der rückblickend von einem „offenen Gespräch“ mit dem Trainer spricht. Und der die negative Berichterstattung in einem Teil der digitalen Medien nicht so recht versteht. „Wir wollen einfach neue sportliche Reize setzen.“

Dabei mache Fabig die Entwicklung der Mannschaft nicht an der gegenwärtigen Platzierung fest: „Wir haben die Entscheidung unabhängig der aktuellen Tabellenposition getroffen“, betont der Präsident, der natürlich verstehen kann, dass die Trennung bei den Betroffenen keine Jubelstürme auslöste. Denn das Trainer-Team war seit viereinhalb Jahren mit Herzblut bei den Kickern des SV Arnstadt, übernahm die Mannschaft in den Niederungen der Landesklasse und führte sich jetzt in das Tabellenmittelfeld der Fußball-Verbandsliga.

Thomas Giehl, der gestern für unsere Zeitung nicht erreichbar war, äußerte sich auf fupa.net folgendermaßen: „Für mich kam die Entscheidung schon überraschend. Mit etwas Abstand ist auch eine gewisse Enttäuschung da. … Natürlich ist die Hinrunde nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Dennoch waren die Saisonziele ... nicht außer Reichweite.“

Gegenwärtig ist der Verein Tabellensiebter, war vergangene Saison Sechster. Und als Ziel hatte man ausgegeben, dass man sich weiter oben einrangieren wollte.

Auch wenn Lars Fabig betont, dass es „kein Platzierungsziel“ gab und gibt. Man habe die Entwicklung betrachtet, habe eine Weiterentwicklung nicht gesehen und das habe den Vorstand zu diesen personellen Schritt kommen lassen. Aber mittelfristig, ja, dann möchte man schon einmal Thüringenmeister werden: „Aber einen Zeitplan dafür gibt es nicht.“

Währenddessen ist Thomas Giehl über die Nachrichten, die ihn nach der Demission erreicht haben, erfreut: „Viele Spieler haben sich schon bei mir gemeldet und ich habe schöne Nachrichten bekommen. Ich glaube nicht nur aus diesem Grund, dass wir menschlich eine gute Mannschaft geformt haben. Wir haben immer den Respekt und das Verständnis für Spieler entgegengebracht. Dass ist in den heutigen Zeiten wohl notwendig. Das Verhältnis zwischen Trainerteam und Spieler hat gestimmt. Ich drücke dem Verein die Daumen für die Zukunft“, wird der Ex-Coach bei fupa.net zitiert.

Dass die Entscheidung, sich vom Trainerduo zu trennen, tatsächlich überraschend und kurzfristig kam, zeigt auch die Tatsache, dass laut Fabig bislang kein Nachfolger für Giehl in den Startlöchern steht: „Wir sind jetzt gefordert und wir werden in der Winterpause nach einem geeigneten Trainer suchen.“ Man habe durch die Spielpause ja jetzt einige Wochen Zeit. Kandidaten, die sich bislang selbst ins Gespräch gebracht haben, gebe es nicht: „Solche Anrufe gibt es in unserer Spielklasse eigentlich nicht.“