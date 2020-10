Stürmer, Trainer und Unternehmer: Gerd Struppert wird 70

Gerd Struppert feiert am 21. Oktober seinen 70. Geburtstag.

Hundhaupten. Gerd Struppert feiert am 21. Oktober seinen 70. Geburtstag. Beim FC Carl Zeiss Jena durfte er nach einem alkoholfreien Polterabend im Finale 1972 nicht ran.

Wenn Gerd Struppert am 21. Oktober an seinem 70. Geburtstag zurückblickt, dann schaut er auf ein Leben, das stark vom Fußball geprägt war. Mit zehn Jahren begann er im Nachwuchs des SC Motor Jena und kämpfte sich später in den stark besetzten Oberliga-Kader des FC Carl Zeiss Jena unter Georg Buschner.